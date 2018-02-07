08:59 07.02.2018 | Происшествия | Новости
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На Тайване произошло новое землетрясение

В среду утром, 7 февраля, на острове Тайвань произошло еще одно землетрясение.

На Тайване произошло новое землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в морской акватории возле берегов уезда Хуалянь, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов около шести часов утра. Как сообщает Китайский сейсмологический центр магнитуда нового землетрясения составила 4,6 баллов по шкале Рихтера.

Очаг землетрясения залегал на глубине шести километров. На данные момент спасатели продолжают вести поисковые работы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по последним данным, жертвами землетрясения стали два человека, еще 202 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются.

После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал серию афтершоков.

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