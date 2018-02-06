Возле берегов Тайваня произошло мощное землетрясение, есть разрешения - ФОТО, ВИДЕО

Его магнитуда составила 6,4 балла по шкале Рихтера. Как сообщает в Геологической службе Соединенных Штатов Америки, очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров.

Вместе с тем ВВС сообщает, что землетрясение привело к разрушениям в городе Хуалянь. В городе обрушилось здание отеля.

При этом здание покосилось набок, а внутри его осталось около 30 человек. На данный момент на месте работают экстренные службы, о жертвах и пострадавших информации нет.

Издание также подчеркивает, что сегодняшнее землетрясение стало самым мощным из серии землетрясений, которые произошли в стране за последние двое суток.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье вечером на Тайване также вблизи города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла. За ним последовали афтершоки магнитудой 4,1 и 5,5 баллов.