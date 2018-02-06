23:47 06.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомире легковушка сбила женщину

Во вторник, 6 февраля, в Житомире автомобиль сбил женщину.

В Житомире легковушка сбила женщину

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Как рассказал пресс-офицер патрульной полиции Житомира Игорь Иванюк, инцидент произошел на перекрестке проспекта Победы и Вильского пути около пяти часов дня.

Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и разговаривала при этом по телефону. В итоге она не заметила машину и попала под колеса легковушки.

На место аварии сразу же приехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает личность погибшей. На вид женщине было 45 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре сегодня легковой автомобиль сбил пешехода.

От сильного удара мужчину отбросила в маршрутку. Пострадавшего в бессознательном состоянии скорая помощь увезла в больницу.

По предварительным данным полиции, автомобиль Lada двигался по проспекту Гагарина в направлении ТРЦ Dafi. Водитель утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора.

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