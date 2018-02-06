15:32 06.02.2018 | Происшествия | Новости
100185885:nastya

В Эстонии автобус с пассажирами свалился в море – ФОТО

В Пярнуском уезде Эстонии микроавтобус, в котором находились люди, провалился под лед в море. Об этом сообщает местный спасательный центр.

В Эстонии автобус с пассажирами свалился в море – ФОТО

На месте происшествия спасатели обнаружили мужчину и женщину, которые смогли спастись самостоятельно и выбраться на лед. Они доставлены скорой помощью в больницу.

По словам очевидцев, пострадавшие были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако предполагается, что в автобусе могли находиться четыре человека. Их поисками займутся водолазы.

Глубина в месте происшествия составляет четыре метра. Спасатели утверждают, что это не были местные жители, которые пока остерегаются выходить на лед.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харьковской области на автодороге Чугуев-Меловое перевернулся рейсовый автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Поделиться
 
Пугающая ультраправая дружина марширует по украинским улицам, обещая навести "порядок" Украина в борьбе с отмыванием средств имеют положительный эффект - ВИДЕО Порошенко внес декларацию от вкладов в банке Гривна начала заметно укрепляться - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив