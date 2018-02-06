В ДТП погиб экс-глава Николаевского облсовета Владимир Луста - ФОТО

Известно, что авария произошла из-за плохой видимости на дороге, в следствие чего столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и зерновоз КамАЗ. Водитель "Тойоты" не справился с управлением и авто попало в лобовое столкновение с грузовиком, двигавшимся навстречу.

Удар был настолько мощным, что автомобили загорелись, однако пассажиры легковика скорее всего погибли на месте. Водителя КАМАЗа удалось вытащить из кабины и госпитализировать, сейчас ему делают операцию и он находится в тяжелом состоянии.

Местные СМИ сообщают, что смертельная авария произошла на автодороге возле села Партизанское Витовского района Николаевщины.

Владимир Луста был действующим депутатом Николаевского областного совета, руководителем фракции "Наш край". Ранее занимал должность главы Николаевского областного совета, а также был заместителем губернатора Николаевщины. В последнее время работал генеральным директором группы компаний ПАЕК. Он постоянно жил в Снигиревке. Утром ехал на работу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов врезался в иномарку. В результате аварии водителя Renaul в серьезными травмами увезли в больницу. При этом судья попытался сбежать с места происшествия, но люди не дали ему уехать.