В Днепре машина сбила пешехода и откинул на маршрутку

От сильного удара мужчину отбросила в маршрутку. Пострадавшего в бессознательном состоянии скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на предварительные данные полиции, автомобиль Lada двигался по проспекту Гагарина в направлении ТРЦ Dafi. Водитель утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора.

Вместе с тем пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и на красный свет, в результате чего произошла авария. Удар был настолько сильным, что пострадавший влетел в маршрутку и выбил в ней окно.

Движение на данном отрезке дороги было парализовано.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший председатель и многолетний депутат Николаевского областного совета Владимир Луста погиб в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла из-за плохой видимости на дороге, в следствие чего столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и зерновоз КамАЗ. Водитель Toyota не справился с управлением и авто попало в лобовое столкновение с грузовиком, двигавшимся навстречу.