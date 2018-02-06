В Бразилии эстакада упала на автомобили и ресторан - ВИДЕО
В столице Бразилии Бразилиа во вторник, 6 февраля, обрушилась часть эстакады.
В результате инцидента уничтожено или повреждено несколько автомобилей и часть ресторана. Как сообщает Associated Press, под эстакадой находилась автостоянка и открытый ресторан.
К счастью, во время происшествия никто из людей не пострадал.
При этом в аварийной службе уточнили, что конструкция раздавила по меньшей мере две машины. Еще несколько были повреждены обломками.
На месте происшествия работают спасательные службы. Движение по дороге приостановлено в обоих направлениях.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 января в Грузии на станции тбилисского метро обвалился потолок. В результате инцидента пострадали 14 человек. Очевидцы рассказали журналистам, что потолок обвалился в момент, когда на платформе находились люди, которые ожидали прибытия поезда.