На Тайване разбился медицинский вертолет

Крушение произошло недалеко от побережья. По последним данным шесть человек пропали без вести.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте министерства внутренних дел страны, вертолет вылетел из города Тайдун в район острова Ланьюй для оказания медпомощи и выполнения медицинской эвакуации. На обратном пути, около полуночи по местному времени, связь с вертолетом была потеряна, он пропал с радаров.

Позже местные власти подтвердили, что вскоре после взлета по неизвестной пока причине вертолет упал в воду. На данный момент поиски пропавших медиков продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в японском городе Кандзаки в понедельник, 5 февраля, боевой вертолет AH-64 рухнул на жилой дом рядом с детским садом. Предварительно установлено, что во время крушения погибли два члена экипажа. Несмотря на то, что вертолет упал на жилой дом, никто из четырех его жителей не пострадал.