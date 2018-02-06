08:15 06.02.2018 | Происшествия | Новости
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На Тайване разбился медицинский вертолет

В понедельник вечером, 6 февраля, на Тайване потерпел крушение вертолет "Черный ястреб" медицинской службы.

На Тайване разбился медицинский вертолет

Крушение произошло недалеко от побережья. По последним данным шесть человек пропали без вести.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте министерства внутренних дел страны, вертолет вылетел из города Тайдун в район острова Ланьюй для оказания медпомощи и выполнения медицинской эвакуации. На обратном пути, около полуночи по местному времени, связь с вертолетом была потеряна, он пропал с радаров.

Позже местные власти подтвердили, что вскоре после взлета по неизвестной пока причине вертолет упал в воду. На данный момент поиски пропавших медиков продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в японском городе Кандзаки в понедельник, 5 февраля, боевой вертолет AH-64 рухнул на жилой дом рядом с детским садом. Предварительно установлено, что во время крушения погибли два члена экипажа. Несмотря на то, что вертолет упал на жилой дом, никто из четырех его жителей не пострадал.

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