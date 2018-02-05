Во Львове дотла сгорел автобус - ВИДЕО

Во Львове в понедельник, 5 февраля, дотла сгорел автобус марки Эталон. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
На момент прибытия работников спецслужбы огонь полностью охватил автобус. Информация о пожаре на улице Пластовой, 10 пожарным поступила в 5:46.
Спасателям для ликвидации пожара понадобилось не больше двадцати минут.
Возгорание тушили 17 спасателей и три единицы спецтехники. В результате пожара никто не пострадал. Однако огнем уничтожен автобус. В данный момент устанавливаются все причины возгорания.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Львове в одной из многоэтажек произошел пожар. Тут загорелся мусоропровод. Спасателям пришлось эвакуировать 47 человек.