02:00 05.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области взорвался газовый баллон, пострадали три человека - ФОТО

В селе Новая Дофиновка Лиманского района Одесской области произошел взрыв.

В Одесской области взорвался газовый баллон, пострадали три человека - ФОТО

Тут в частном жилом доме взорвался газовый баллон. После взрыва начался пожар.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, на момент прибытия первого подразделения открытым огнем уже была охвачена вся крыша одноэтажного жилого дома. В результате взрыва и пожара произошло обрушение части крыши здания.

При этом еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений скорая помощь увезла в больницу в реанимационное отделение хозяина дома, а также его жену и знакомого, который на момент взрыв находиться в доме.

По данным врачей состояние пострадавших тяжело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ужгороде в воскресенье, 4 февраля, в здание закарпатского союза венгров неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Инцидент произошел после четырех часов утра. Вместе с тем разбить окну злоумышленникам не удалось.

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