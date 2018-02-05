07:29 05.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области грузовик врезался в пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Херсонской области в воскресенье вечером, 4 февраля, грузовик врезался в пассажирский автобус.

В Херсонской области грузовик врезался в пассажирский автобус, есть пострадавшие

В результате аварии травмы получили несколько пассажиров автобуса. Как сообщает отдел коммуникации полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск около девяти часов вечера.

Уже на месте инцидента полицейские установили, что грузовой автомобиль въехал в автобус "Эталон", в котором находилось 19 пассажиров.

По словам водителя автобуса, он остановил транспортное средство, поскольку во время движения у него заглох двигатель, а в это время позади ехал грузовик. В свою очередь водитель грузовика заверил, что увидел на своем пути автобус на расстоянии около 15 метров и затормозить уже не было времени.

Скорая помощь увезла травмированных пассажиров в больницу, а правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 4 февраля в Киеве на проспекте Шухевича произошла авария. Тут столкнулись сразу пять машин. В результате ДТП погибли два человека.

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