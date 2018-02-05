23:47 05.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове горел цех по производству пластмассовых изделий - ВИДЕО

В Харькове в понедельник, 5 февраля, горел цех по производству пластмассовых изделий.

В Харькове горел цех по производству пластмассовых изделий - ВИДЕО

Огонь сопровождался сильным задымлением, поскольку горело сырье, растворители и оборудование. Как сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, пожар начался около двух часов дня.

К месту происшествия было направлено семь оперативных отделений ГосЧС на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей огнем было охвачено двухэтажное производственное здание по производству пластмассовых изделий на площади около 300 квадратных метро. Спасатели уже через час полностью ликвидировали возгорание.

При этом им удалось предотвратить распространение огня на соседние складские помещения с сырьем и готовой продукцией. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Брезанка Николаевской области, где в понедельник, 5 февраля, горел склад на территории маслоэкстракционного завода, спасатели тушили огонь семь часов. К счастью, никто во время возгорания не пострадал. Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса.

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