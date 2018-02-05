В Японии боевой вертолет рухнул на жилой дом - ФОТО

Об этом сообщает The Mainichi.

Предварительно установлено, что во время крушения погибли два члена экипажа. Несмотря на то, что вертолет упал на жилой дом, никто из четырех его жителей не пострадал.

Уточняется, что вблизи места аварии есть детский сад и начальная школа, но там тоже обошлось без жертв.

В свою очередь в министерстве обороны Японии заявили, что вертолет пытался приземлиться после сообщения о технических проблемах, но при падении нос вертолета пошел вниз.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском штате Калифорнии, вертолет упал на жилой дом. В результате инцидента погибли три человека погибли. Еще двое получили травмы.