04:00 05.02.2018 | Происшествия | Новости
100185740:Polishuk

В Италии на горнолыжном курорте погибли два туриста

В Италии в воскресенье, 4 февраля, на горнолыжном курорте Campo Felice недалеко от Рима погибли двое туристов.

В Италии на горнолыжном курорте погибли два туриста

Еще один получил травмы и скорая помощь увезла его в больницу. Как сообщает издание The Local, трагедия произошла из-за схода лавины.

При этом травмированного лыжника спасательные службы доставили в больницу вертолетом.

Напомним, Campo Felice - небольшой курорт в Апеннинских горах в 120 километрах от Рима. Курорт популярный среди жителей итальянской столицы.

Как сообщал УРА-Информ, около четырех тысяч путешественников из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах. При этом один лыжник погиб в результате схода лавины.

Поделиться
Читайте также:
 
За год боевики проигнорировали 25 заявок на восстановление газоснабжения в Донецкой области - СЦКК На Кипре победу в выборах одержал действующий президент Никос Анастасиадес В Днепре в аварии погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский В Киеве горело отселенное здание, пострадавших нет
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив