В Италии на горнолыжном курорте погибли два туриста

Еще один получил травмы и скорая помощь увезла его в больницу. Как сообщает издание The Local, трагедия произошла из-за схода лавины.

При этом травмированного лыжника спасательные службы доставили в больницу вертолетом.

Напомним, Campo Felice - небольшой курорт в Апеннинских горах в 120 километрах от Рима. Курорт популярный среди жителей итальянской столицы.

Как сообщал УРА-Информ, около четырех тысяч путешественников из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах. При этом один лыжник погиб в результате схода лавины.