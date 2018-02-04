16:56 04.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ужгороде неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание союза венгров - ВИДЕО

В Ужгороде в воскресенье, 4 февраля, в здание закарпатского союза венгров неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

В Ужгороде неизвестный бросил

Инцидент произошел после четырех часов утра. Вместе с тем разбить окну злоумышленникам не удалось.

Как сообщают местные СМИ, бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло. Других повреждений нет.

В союзе венгров считают, что произошедшее может быть провокацией и пока не комментируют. Вместе с тем в полиции уже пояснили, что здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.

Уголовное дело может быть открыто уже сегодня. Правовой квалификации пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция возбудила уголовное дело по факту событий в Береговом в Закарпатской области, во время которых участники шествия сорвали флаг Венгрии.

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