В Ужгороде неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание союза венгров - ВИДЕО
В Ужгороде в воскресенье, 4 февраля, в здание закарпатского союза венгров неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.
Инцидент произошел после четырех часов утра. Вместе с тем разбить окну злоумышленникам не удалось.
Как сообщают местные СМИ, бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло. Других повреждений нет.
В союзе венгров считают, что произошедшее может быть провокацией и пока не комментируют. Вместе с тем в полиции уже пояснили, что здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.
Уголовное дело может быть открыто уже сегодня. Правовой квалификации пока нет.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция возбудила уголовное дело по факту событий в Береговом в Закарпатской области, во время которых участники шествия сорвали флаг Венгрии.