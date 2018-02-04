В Сирии упал российский истребитель - ФОТО

Перед падением пилот успел катапультироваться, однако был моментально захвачен в плен. В Сирийском центре мониторинга подготовили короткий отчет об данном инциденте. Самолет потерпел поражений во время полета, затем загорелся. В российском Генштабе покамест не прокомментировали потерю истребителя над местностью Маасран.

Фото сбитого самолета опубликовала группировка Сирийской свободной армии "Джайш ан-наср".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно авиация России сбросила бомбы на пригород Дамаска.