В Днепре в аварии погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский

В результате аварии погиб известный украинский волонтер и дизайнер Леонид Краснопольский. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на Набережной Победы.

Тут машину волонтера протаранил другой автомобиль. Машины ехала в попутном направлении в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.

После удара левая сторона кузова "корейца" была сильно деформирована, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибыв на место аварии, констатировали смерть.

Напомним, Леонид ранее жил в Донецке и был дизайнером одежды. При поддержке Михаила Воронина он открыл свое ателье, выпустил коллекцию одежды своей ТМ Menstown.

С началом войны на Донбассе, вместе со своей женой Краснопольский начал помогать украинской армии на блок-постах.

Дизайнер также шил одежду, бронежилеты и рюкзаки для бойцов АТО. Кроме того, он открыл интернет-магазин hunta.in.ua в котором продавал аксессуары и футболки с украинской символикой.

Как сообщал УРА-Информ, в результате серьезного ДТП на проспекте Шухевича в ночь на воскресенье, 4 февраля, в Киеве погибли два человека, трое госпитализированы.