11:51 04.02.2018 | Происшествия | Новости
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В акватории западной Африки затонул танкер

 У берегов Бенина в Западной Африке транспортное судно уже несколько дней подряд не выходит на связь. Об этом передает NDTV.

В акватории западной Африки затонул танкер

Судно принадлежит компании, которая зарегистрирована в Панаме. Marine Express перевозило около 13,5 тысячи тонн топливо на общую стоимость в восемь млн долларов. На борту находился экипаж из 22 индийских моряков, последний раз с ними удавалось связаться в бенинского портовом городе Котону. 

На данный момент рассматриваются две версии исчезновения танкера: во-первых, корабль мог просто затонуть из-за ухудшения климатических условий, однако это было бы сразу замечено береговой службой; во-вторых, корабль могли захватить пираты, которые орудуют в этой акватории. Каких-либо сообщений от экипажа об их захвате в плен и суммы выкупа не поступало.

Сейчас индийские спасатели продолжают поиски танкера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее российское судно с десятками людей пропало в Японском море.

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