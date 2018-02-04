Стали известны детали масштабного ДТП в Киеве - ФОТО

Инцидент произошел около полуночи. Лихач на Mercedes не отреагировал на команду патрульных об остановке и начал погоню, в результате которой угодил в лобовое столкновение в Dacia.

Авто двигалось со стороны Троещины в центр города. От мощнейшего удара авто откинуло на дорогу и оно врезалось в рядом идущие Audi, Opel и Volkswagen. Пассажиров транспорта госпитализировали, все они остались живы.

А вот судьба водителя Dacia и его пассажира оборвались прямо на дороге, оба погибли не месте от множественных переломов еще до приезда скорой. Виновник аварии выжил, его госпитализировали, позже выяснились, что уровень алкоголя в его крови превышал допустимую норму в три раза.

На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Киеве на проспекте Свободы произошла авария столкнулись две иномарки.