14:19 04.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На одном из донецких КПП задержали мужчину с поддельными документами - ФОТО

На пункте пропуска "Новотроицкое" пограничники задержали водителя с поддельными документами. Об этом передает пресс-служба Донецкого пограничного отряда ГПСУ.

На одном из донецких КПП задержали мужчину с поддельными документами - ФОТО

Сообщается, что мужчина двигался в временно оккупированной территории ДНР по маршруту Донецк-Мариуполь. Его автомобиль тщательно обследовали, обнаружив поддельные документы на регистрацию транспортного средства, которые были выданы ему администрацией самопровозглашенной республики ДНР.

Мужчина объяснил, что там, где он проживает можно пользоваться автомобилем только при наличии таких документов.

По данному факту сообщено представителей Национальной полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Литве правоохранители провели операцию по задержанию агентурной сети Российской Федерации с поддельными паспортами.

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