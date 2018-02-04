На одном из донецких КПП задержали мужчину с поддельными документами - ФОТО

Сообщается, что мужчина двигался в временно оккупированной территории ДНР по маршруту Донецк-Мариуполь. Его автомобиль тщательно обследовали, обнаружив поддельные документы на регистрацию транспортного средства, которые были выданы ему администрацией самопровозглашенной республики ДНР.

Мужчина объяснил, что там, где он проживает можно пользоваться автомобилем только при наличии таких документов.

По данному факту сообщено представителей Национальной полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Литве правоохранители провели операцию по задержанию агентурной сети Российской Федерации с поддельными паспортами.