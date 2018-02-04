На Львовщине перевернулся автобус

Инцидент произошел ночью в проезде между поселками Дидилов и Банюны Каменко-Бугского района. Водитель не сумел совершить грамотный маневр на сложном повороте, где визуализация дорожных знаков в темное время суток значительно снижается. В результате автобус с игроками перевернулся на бок. На момент аварии в транспорте находилось 20-ть человек, все они самостоятельно смогли выбраться из транспорта.

Сам водитель не получил никаких травм. Автобус принадлежал местному аматорскому клубу, транспорт подлежит ремонт, его пообещали эвакуировать с проезжей части сегодня.

Футболисты отделались ссадинами и ушибами, но никто за медицинской помощью не обращался. На место происшествия прибыли правоохранители и спасатели. Детали ДТП устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в пригорном районе Ивано-Франковской области водитель автобуса сбил пешехода.