12:51 04.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине перевернулся автобус

 На трассе Киев-Чоп во Львовской области в аварию попал автобус с футболистами. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Львова.

На Львовщине перевернулся автобус

Инцидент произошел ночью в проезде между поселками Дидилов и Банюны Каменко-Бугского района. Водитель не сумел совершить грамотный маневр на сложном повороте, где визуализация дорожных знаков в темное время суток значительно снижается. В результате автобус с игроками перевернулся на бок. На момент аварии в транспорте находилось 20-ть человек, все они самостоятельно смогли выбраться из транспорта.

Сам водитель не получил никаких травм. Автобус принадлежал местному аматорскому клубу, транспорт подлежит ремонт, его пообещали эвакуировать с проезжей части сегодня.

Футболисты отделались ссадинами и ушибами, но никто за медицинской помощью не обращался. На место происшествия прибыли правоохранители и спасатели. Детали ДТП устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в пригорном районе Ивано-Франковской области водитель автобуса сбил пешехода.

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