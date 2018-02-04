Количество пострадавших после столкновение поездов в США выросло до 116 человек

С травмами были госпитализированы еще 116 человек. Такие данные, ссылаясь на словам губернатор штата Генри Макмастер, опубликовала ABC News.

По словам чиновника, двое погибших являются сотрудниками американской железнодорожной компании по пассажирским перевозкам Amtrak. В больницы были доставлены после инцидента 116 человек. У них травмы различной степени тяжести - от незначительных порезов до переломов костей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье в Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с грузовым. На момент столкновения в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Поезд ехал по маршруту Нью-Йорк-Майами. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов.