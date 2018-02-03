12:40 03.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове неизвестные подожгли церковь

Сегодня ночью вандалы подожгли церковь Святого князя Владимира Красное Солнышко во Львове. Об этом передает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Во Львове неизвестные подожгли церковь

Инцидент произошел на проспекте Красной Калины, 85. Огонь начисто уничтожил здание церкви, так как оно было полностью деревянным. Святский инвентарь, пол и облицовка стен на площади 30 м2 полностью сгорели, повреждены церковный инвентарь на площади 40 м2. Часть помещения церкви удалось спасти. Никакого церковного имущества украдено не было. В МП покамест не комментируют данный инцидент. 

На месте происшествия работали три бригады пожарных, огонь удалось ликвидировать около трех часов ночи. В момент возгорания в церкви никого не было. Правоохранители обещали опросить очевидцев и жителей прилегающих домов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве неизвестные вандалы обчистили церковь в Святошинском районе. Преступников поймать не удалось, настоятель храма не видил их, однако утверждает, что их было несколько. Стоимость ущерба нанесенного храму не уточняется. 

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