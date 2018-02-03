Во Львове неизвестные подожгли церковь

Инцидент произошел на проспекте Красной Калины, 85. Огонь начисто уничтожил здание церкви, так как оно было полностью деревянным. Святский инвентарь, пол и облицовка стен на площади 30 м2 полностью сгорели, повреждены церковный инвентарь на площади 40 м2. Часть помещения церкви удалось спасти. Никакого церковного имущества украдено не было. В МП покамест не комментируют данный инцидент.

На месте происшествия работали три бригады пожарных, огонь удалось ликвидировать около трех часов ночи. В момент возгорания в церкви никого не было. Правоохранители обещали опросить очевидцев и жителей прилегающих домов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве неизвестные вандалы обчистили церковь в Святошинском районе. Преступников поймать не удалось, настоятель храма не видил их, однако утверждает, что их было несколько. Стоимость ущерба нанесенного храму не уточняется.