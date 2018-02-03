В Италии неизвестный открыл стрельбу по прохожим

По предварительной информации, стрелок сам сдался правоохранителям. Полисмены задержали мужчину на одном из памятников горожа, когда тот размахивал итальянским флагом и выкрикивал лозунги - "Свобода Италии". Рядом с ним обнаружили и его автомобиль, где находилась пара пистолетов и патроны к ним. Задержанный оказался гражданином Италии.

На допросе мужчина сознался, что вел стрельбу в нескольких частых города. Медики сообщили, что к ним обратилось около десяти человек с различными травмами, шестеро из них на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Свои действия мужчина прокомментировал проявлением патриотизма к собственной родине.

Местные власти призвали жителей возвращаться к своим делам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВвКалифорнии в школе вновь произошла стрельба, два человека ранены.