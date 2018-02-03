В Италии неизвестный открыл стрельбу по прохожим

На улицах итальянского города Мачерата неизвестный мужчина начал палить из пистолета по мирным гражданам. Об этом передает Sky Italia.
По предварительной информации, стрелок сам сдался правоохранителям. Полисмены задержали мужчину на одном из памятников горожа, когда тот размахивал итальянским флагом и выкрикивал лозунги - "Свобода Италии". Рядом с ним обнаружили и его автомобиль, где находилась пара пистолетов и патроны к ним. Задержанный оказался гражданином Италии.
На допросе мужчина сознался, что вел стрельбу в нескольких частых города. Медики сообщили, что к ним обратилось около десяти человек с различными травмами, шестеро из них на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Свои действия мужчина прокомментировал проявлением патриотизма к собственной родине.
Местные власти призвали жителей возвращаться к своим делам.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВвКалифорнии в школе вновь произошла стрельба, два человека ранены.