18:27 03.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Италии неизвестный открыл стрельбу по прохожим

На улицах итальянского города Мачерата неизвестный мужчина начал палить из пистолета по мирным гражданам. Об этом передает Sky Italia.

В Италии неизвестный открыл стрельбу по прохожим

По предварительной информации, стрелок сам сдался правоохранителям. Полисмены задержали мужчину на одном из памятников горожа, когда тот размахивал итальянским флагом и выкрикивал лозунги - "Свобода Италии". Рядом с ним обнаружили и его автомобиль, где находилась пара пистолетов и патроны к ним. Задержанный оказался гражданином Италии.

На допросе мужчина сознался, что вел стрельбу в нескольких частых города. Медики сообщили, что к ним обратилось около десяти человек с различными травмами, шестеро из них на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Свои действия мужчина прокомментировал проявлением патриотизма к собственной родине.

Местные власти призвали жителей возвращаться к своим делам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВвКалифорнии в школе вновь произошла стрельба, два человека ранены.

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