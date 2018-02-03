В Испании вычислили российского хакера и передали его Вашингтону

Сообщается, что киберпреступник уже предстал перед американским судом и получил приговор в виде предварительного годового ареста. Исполняющий обязанности главы криминального подразделения Министерства юстиции США Джон Кронин утверждает, что Левашов был причастен в проведении компьютерных атак на американские государственные ведомства, краже личных данных и взломах электронных аккаунтов высокопоставленных чиновников.

Защита Левашова говорит обратное, мол программист был вынужден скрываться и вести двойную игру, так как боялся принуждения российской стороны о передаче конфиденциальные данных.

Напомним, что российский хакер Петр Левашов был задержан 8 апреля в Барселоне по просьбе "Интерпола".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно жителя Огайо Филлипа Дурачински в среду обвинили в незаконной слежке и сборе данных с компьютеров граждан и организаций США.