11:16 03.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Испании вычислили российского хакера и передали его Вашингтону

Испанский службы безопасности передали США российского хакера Петра Левашова. Об этом передает DW.

В Испании вычислили российского хакера и передали его Вашингтону

Сообщается, что киберпреступник уже предстал перед американским судом и получил приговор в виде предварительного годового ареста. Исполняющий обязанности главы криминального подразделения Министерства юстиции США Джон Кронин утверждает, что Левашов был причастен в проведении компьютерных атак на американские государственные ведомства, краже личных данных и взломах электронных аккаунтов высокопоставленных чиновников.

Защита Левашова говорит обратное, мол программист был вынужден скрываться и вести двойную игру, так как боялся принуждения российской стороны о передаче конфиденциальные данных. 

Напомним, что российский хакер Петр Левашов был задержан 8 апреля в Барселоне по просьбе "Интерпола".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно жителя Огайо Филлипа Дурачински в среду обвинили в незаконной слежке и сборе данных с компьютеров граждан и организаций США.

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