В Анкаре произошел теракт

Сообщается, что подозреваемый был зафиксирован камерой наружного наблюдения. Им оказался 26-летний Эрсен Эртоган, который имел связи с РПК, мужчина прошел подготовку на территории занимаемой курдскими Отрядами народной самообороны в Сирии и был направлен в Турцию с поддельными документами для организации теракта. Спецслужбы провели операцию по ликвидации террориста, также по всей стране были задержаны влсемь подозреваемых курдов.

В результате теракта сильно пострадало здание, однако никто не погиб, три сотрудника инспекции получили легкие травмы. Президент Эрдоган пообещал выкрыть всю агентурную сеть курдских террористов на территории страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в провинции Хаккари на юго-востоке Турции группа вооруженных боевиков совершила нападение на турецкую военную базу.