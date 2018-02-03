15:48 03.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ задержала преступную группу в Сумах

Сотрудники Службы безопасности Украины провела операцию по задержанию преступной группы, которая занималась вымогательством. Об этом передает пресс-служба СБУ.

СБУ задержала преступную группу в Сумах

Сообщается, что группа экс-сотрудников МВД совместно с инспектором Госпогранслужбы занимались вымогательством денег у местного предпринимателя, которого подозревают к причастности к совершению преступления. Коррупционеры обещали полностью закрыть дело, если тот заплатит сумму в размере 40 тыс гривен. 

Преступники уже успели получить две первые части суммы в размере 15 тыс гривен, что было задокументировано правоохранителями и будет использоваться в суде в качестве вещественного доказательства. Правоохранители задержали пограничника на одной из улиц, когда тот получал от предпринимателя последний платеж в размере 27 тыс гривен.

Всем трои грозит более 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержала двух сотрудников линейного отдела филиала "Энергосбыта" ПАО " Укрзализныця".

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