СБУ провело задержание крымского экс-чиновника

Херсонский городской суд дал добро на избрание меры пресечение в виде временного содержания с СИЗО для экс-министра спорта Крыма. Об этом пресс-служба ведомства.
Сообщается, что мужчина обвиняется в государственной измене и коллаборационизме с оккупационной администрацией Российской Федерации. Содержание арестанта продлится месяц до третьего марта.
Напомним, что мужчина был задержан в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированной АР Крым.
Ранее украинский суд избрал меру пресечения бывшему российскому "министру здравоохранения" Крыма аннексированного Петру Михальчевскому. Михальчевский 5 января подписал подозрение в совершении преступления по статье Уголовного Кодекса Украины Государственная измена. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно высший совет правосудия остановил работу судов Крыма и Донбасса.