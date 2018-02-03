16:48 03.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ провело задержание крымского экс-чиновника

Херсонский городской суд дал добро на избрание меры пресечение в виде временного содержания с СИЗО для экс-министра спорта Крыма. Об этом пресс-служба ведомства.

СБУ провело задержание крымского экс-чиновника

Сообщается, что мужчина обвиняется в государственной измене и коллаборационизме с оккупационной администрацией Российской Федерации. Содержание арестанта продлится месяц до третьего марта. 

Напомним, что мужчина был задержан в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированной АР Крым.

Ранее украинский суд избрал меру пресечения бывшему российскому "министру здравоохранения" Крыма аннексированного Петру Михальчевскому. Михальчевский 5 января подписал подозрение в совершении преступления по статье Уголовного Кодекса Украины Государственная измена. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно высший совет правосудия остановил работу судов Крыма и Донбасса.

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