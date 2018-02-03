10:39 03.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя

В Житомирской области правоохранители провели операцию по ликвидации цеха, где производили некачественный алкоголь. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

На Житомирщине ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя

По предварительной информации, задержанными оказались три местных жителя, которые не смогли предьявить соответствующие документы в ходе предварительной проверки. В ходе обыска было изъято более семи тыс фальсифицированных алкогольных напитков, а также оборудование производства, марки и акцизы и другие компоненты. 

Позже выяснилось, что продукцию сбывали местным жителям, в течении года работы цеха была реализовано более 15 тыс единиц продукции.

Прокуратура уже избрала меру пресечения для преступников, а также возбудила уголовное производство за незаконный сбыт алкогольных товаров с целью личного обогащения, что могло нести угрозу для жизни и здоровья человека. Мужчинам грозит до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией движимого и недвижимого имущества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Черниговской области полиция изъяла крупную партию поддельного алкоголя.

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