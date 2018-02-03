На Житомирщине ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя

По предварительной информации, задержанными оказались три местных жителя, которые не смогли предьявить соответствующие документы в ходе предварительной проверки. В ходе обыска было изъято более семи тыс фальсифицированных алкогольных напитков, а также оборудование производства, марки и акцизы и другие компоненты.

Позже выяснилось, что продукцию сбывали местным жителям, в течении года работы цеха была реализовано более 15 тыс единиц продукции.

Прокуратура уже избрала меру пресечения для преступников, а также возбудила уголовное производство за незаконный сбыт алкогольных товаров с целью личного обогащения, что могло нести угрозу для жизни и здоровья человека. Мужчинам грозит до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией движимого и недвижимого имущества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Черниговской области полиция изъяла крупную партию поддельного алкоголя.