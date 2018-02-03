На востоке Украины боевики вновь обстреляли позиции украинских военных

Так, противник активизировался после 18:00, днем на линии разграничения нарушений зафиксировано не было. Сепаратисты применяли минометы и пехотное вооружение калибра, который запрещен Минскими соглашениями. На Донецком направлении под обстрел из крупнокалиберного пулемета попал пригород города Авдеевка. КПП Лебединское и Павлополь также подвергались обстрелам со стрелкового оружия.

В результате обстрелов пострадало трое украинских военных, которых госпитализировали. Наши бойцу вынуждены были открыть ответный огонь. Около трех часов ночи было зафиксировано движение разведгруппы противника с серой зоне.

Ранее один боец украинской армии на Донецком направлении подорвался на мине и погиб.

Как сообщалось в "УРА-Информ", напомним, что первого февраля, боевики четыре раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.