09:49 03.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины боевики вновь обстреляли позиции украинских военных

За прошедшие сутки пророссийские наемники на Донбассе четыре раза вели огонь по позициям ВСУ. Об этом передает пресс-центр Генштаба.

На востоке Украины боевики вновь обстреляли позиции украинских военных

Так, противник активизировался после 18:00, днем на линии разграничения нарушений зафиксировано не было. Сепаратисты применяли минометы и пехотное вооружение калибра, который запрещен Минскими соглашениями. На Донецком направлении под обстрел из крупнокалиберного пулемета попал пригород города Авдеевка. КПП Лебединское и Павлополь также подвергались обстрелам со стрелкового оружия. 

В результате обстрелов пострадало трое украинских военных, которых госпитализировали. Наши бойцу вынуждены были открыть ответный огонь. Около трех часов ночи было зафиксировано движение разведгруппы противника с серой зоне.

Ранее один боец украинской армии на Донецком направлении подорвался на мине и погиб.

Как сообщалось в "УРА-Информ", напомним, что первого февраля, боевики четыре раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

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