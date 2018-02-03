На Прикарпатье произошла авария

В пригорном районе Ивано-Франковской области водитель автобуса сбил пешехода. Об этом передает сектор коммуникации областного управления Нацполиции.
Инцидент произошел в поселке Голинь Кольского района Ивано-Франковской области. По предварительной информации, водитель автобуса двигался по шоссе в темное время суток в направлении Калш-Горинь и наехал на пешехода, который пытался перейти дорогу в неположенном для этого месте. Вдоль дороги находились знаки предупреждающие о скорости движение встречного транспорта, вероятно, что пострадавший их проигнорировал.
В результате столкновения мужчина 1964 года рождения погиб на месте, пассажиров рейсового автобуса пришлось пересадить на другой транспорт.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и правоохранители. Движение по шоссе приостановлено не было, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе села Соль Закарпатской области сошли с рельсов три грузовых вагона.