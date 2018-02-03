На Прикарпатье произошла авария

Инцидент произошел в поселке Голинь Кольского района Ивано-Франковской области. По предварительной информации, водитель автобуса двигался по шоссе в темное время суток в направлении Калш-Горинь и наехал на пешехода, который пытался перейти дорогу в неположенном для этого месте. Вдоль дороги находились знаки предупреждающие о скорости движение встречного транспорта, вероятно, что пострадавший их проигнорировал.

В результате столкновения мужчина 1964 года рождения погиб на месте, пассажиров рейсового автобуса пришлось пересадить на другой транспорт.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и правоохранители. Движение по шоссе приостановлено не было, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе села Соль Закарпатской области сошли с рельсов три грузовых вагона.