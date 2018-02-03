На Донбассе боевики обстреляли миссию ОБСЕ

В Ясиноватой по представителям мониторинговой миссии ОБСЕ террористы вели огонь из стрелкового оружия. Об этом передает официальный сайт миссии.
Сообщается, что огонь по позициям украинских военных вели из Донецкой области вблизи Ясиноватой в двух километрах от линии разграничения. В официальном отчете говорится, что пятеро участников миссии услышали свист пуль над их головами, которые пролетели с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала за 10-15 метров к востоку от них. В результате обстрела никто из иностранных наблюдателей не пострадал.
СММ миссия быстро ретировалась на свою базу в Донецке, где зафиксировала количество и направление обстрела.
Ранее исполняющая обязанности заместителя председателя миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс призвала Украину и Россию провести обмен заложников по формуле "всех на всех".
Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что правительство РФ в ближайшем будущем планирует только расширить свои позиции на Донбассе.