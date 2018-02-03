13:15 03.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100185659:roman

На Донбассе боевики обстреляли миссию ОБСЕ

 В Ясиноватой по представителям мониторинговой миссии ОБСЕ террористы вели огонь из стрелкового оружия. Об этом передает официальный сайт миссии.

На Донбассе боевики обстреляли миссию ОБСЕ

Сообщается, что огонь по позициям украинских военных вели из Донецкой области вблизи Ясиноватой в двух километрах от линии разграничения. В официальном отчете говорится, что пятеро участников миссии услышали свист пуль над их головами, которые пролетели с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала за 10-15 метров к востоку от них. В результате обстрела никто из иностранных наблюдателей не пострадал.

СММ миссия быстро ретировалась на свою базу в Донецке, где зафиксировала количество и направление обстрела. 

Ранее исполняющая обязанности заместителя председателя миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс призвала Украину и Россию провести обмен заложников по формуле "всех на всех". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что правительство РФ в ближайшем будущем планирует только расширить свои позиции на Донбассе. 

Поделиться
Читайте также:
 
Во Львове неизвестные подожгли церковь Костюк завоевала золото на турнире в Австралии Мэттис просит Украину усилить национальную безопасность страны Израиль вновь нанес авиаудар по базе военных в секторе Газа
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив