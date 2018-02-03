На Донбассе боевики обстреляли миссию ОБСЕ

Сообщается, что огонь по позициям украинских военных вели из Донецкой области вблизи Ясиноватой в двух километрах от линии разграничения. В официальном отчете говорится, что пятеро участников миссии услышали свист пуль над их головами, которые пролетели с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала за 10-15 метров к востоку от них. В результате обстрела никто из иностранных наблюдателей не пострадал.

СММ миссия быстро ретировалась на свою базу в Донецке, где зафиксировала количество и направление обстрела.

Ранее исполняющая обязанности заместителя председателя миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс призвала Украину и Россию провести обмен заложников по формуле "всех на всех".

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что правительство РФ в ближайшем будущем планирует только расширить свои позиции на Донбассе.