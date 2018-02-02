23:20 02.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100185642:roman

Во Львове во время проведения ремонтных работы погиб мужчина

Сегодня, второго февраля во время проведения земляных работ произошел обвал траншеи. Об этом передает пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львове во время проведения ремонтных работы погиб мужчина

 Инцидент произошел на ул. Балочной, 10, где проводились ремонтно-восстановительные работы канализационного пути, где и произошел обвал. В результате погиб наемный работник 1966 года рождения, житель города Волица, Жовкивского района. Работы на месте проводила компания ЛГКП "Львовводоканал". 

Теперь вся ответственность за соблюдение правил техники-безопасности бригадными рабочими лежит на ней, собственно на нее и будет составляться уголовное дело. На место происшествия прибыли скорая и правоохранители. Пострадавший еще был жив, однако скончался по дороге в госпиталь. Выяснилось, что мужчина работал в компании не на постоянной основе, а по сезонному найму.

Остальные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на Львовщине микроавтобус слетел с моста, водитель погиб.

Поделиться
Читайте также:
 
В России школьник порезал собственного одноклассника ФБР могло злоупотреблять полномочиями в расследовании дела о вмешательстве Москвы в американские выборы "Динамо" готовится к участию в Лиге Европы Spice Girls готовы вернуться на сцену в новом составе
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив