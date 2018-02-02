Во Львове во время проведения ремонтных работы погиб мужчина

Инцидент произошел на ул. Балочной, 10, где проводились ремонтно-восстановительные работы канализационного пути, где и произошел обвал. В результате погиб наемный работник 1966 года рождения, житель города Волица, Жовкивского района. Работы на месте проводила компания ЛГКП "Львовводоканал".

Теперь вся ответственность за соблюдение правил техники-безопасности бригадными рабочими лежит на ней, собственно на нее и будет составляться уголовное дело. На место происшествия прибыли скорая и правоохранители. Пострадавший еще был жив, однако скончался по дороге в госпиталь. Выяснилось, что мужчина работал в компании не на постоянной основе, а по сезонному найму.

Остальные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на Львовщине микроавтобус слетел с моста, водитель погиб.