В России сгорел дом Ельцина - ФОТО

Возгорание, как предполагают, возникло из-за неисправной печи, оставленной без присмотра. Как сообщает российское Министерство чрезвычайных ситуаций, пожар произошел еще 26 января, но стало известно о нем только в сегодня.

За домом следил сосед хозяев, уехавших в Тюмень. Он поддерживал тепло в помещении, чтобы не перемерзли трубы водопровода. Мужчина заметил дым, когда рано утром зашел проверить дом, и сразу же позвонил пожарным.

На место происшествия выехала дежурная смена из Бутки. К тому времени дом уже сильно горел, спасти его не удалось, - сообщили в МЧС. При этом во вермя пожара взорвался газовый баллон. Из-за этого от строения остались только стены.

По словам жителей села Басмановское, именно в этот дом Клавдия и Николай Ельцины привезли сына Бориса, который родился 1 февраля 1931 года. Однако биографы первого президента России утверждают, что его семья жила там до рождения ребенка, а потом переехали в соседнее село Бутка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Средний Горб Яворивского района в четверг вечером, 1 февраля, произошел пожар в двухэтажном кирпичном жилом доме. В результате инцидента огонь уничтожил десять тысяч книг. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Львовской области, о пожаре спасателям сообщили слушком поздно, поэтому не момент их прибытия почти весь дом был уже охвачен огнем.