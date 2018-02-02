В Египте произошла массовая авария

По предварительной информации, водитель небольшого микроавтобуса выехал на встречную полосу с целью обгона впереди идущего транспорта и не успел завернуть в свой ряд. В ДТП попали также три автомобиля, которые в тот момент двигались по той же полосе. Водитель микроавтобуса скончался на месте.

В результате аварии погибло 15 человек, более 32 получили серьезные травмы. На данный момент около 15 бригад скорой помощи работают на месте происшествия.

Представитель Минздрава Халед Мегахед​ сообщил, что точное количество жертв пока назвать сложно, так как много людей оказались на реанимационной койке с серьезными переломами, большинство из которых не совместими с жизнью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в египетском городе Луксоре неожиданно для всех упал воздушный шар с туристами, в результате чего погиб один человек.