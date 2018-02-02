В Египте произошла массовая авария

На юге Египте в провинции Минья столкнулись несколько пар автомобилей. Об этом передает Sky News Arabia.
По предварительной информации, водитель небольшого микроавтобуса выехал на встречную полосу с целью обгона впереди идущего транспорта и не успел завернуть в свой ряд. В ДТП попали также три автомобиля, которые в тот момент двигались по той же полосе. Водитель микроавтобуса скончался на месте.
В результате аварии погибло 15 человек, более 32 получили серьезные травмы. На данный момент около 15 бригад скорой помощи работают на месте происшествия.
Представитель Минздрава Халед Мегахед сообщил, что точное количество жертв пока назвать сложно, так как много людей оказались на реанимационной койке с серьезными переломами, большинство из которых не совместими с жизнью.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в египетском городе Луксоре неожиданно для всех упал воздушный шар с туристами, в результате чего погиб один человек.