11:59 02.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Африке случилась авария в шахте, эвакуировали 955 работников

В Южно-Африканской республике спасли 955 шахтеров, которые на два дня застряли под землей в шахте золота без электричества и необходимой вентиляции.

В Африке случилась авария в шахте, эвакуировали 955 работников

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Известно, что авария на шахте произошла в связи с погодными условиями, которые повлекли сбой электричества. В результате возникли проблемы с вентиляцией и все шахтеры, находившиеся под землей, начали задыхаться.

Шахта "Беатрикс", принадлежащая компании Sibanye-Stillwater, где произошла авария, состоит из 23 уровней. Первый - на глубине до 1000 метров. Поэтому,  восстановить электроснабжение удалось в пятницу, 2 февраля. В этот же день смогли лифтом извлечь всех шахтеров.

По предварительным данным медиков, состояние здоровья работников рудника удовлетворительное.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Донецкой области на частном предприятии "Шахтоуправление "Покровское" произошла вспышка метана. В результате инцидента пострадали восемь шахтеров.

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