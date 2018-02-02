В Африке случилась авария в шахте, эвакуировали 955 работников

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Известно, что авария на шахте произошла в связи с погодными условиями, которые повлекли сбой электричества. В результате возникли проблемы с вентиляцией и все шахтеры, находившиеся под землей, начали задыхаться.

Шахта "Беатрикс", принадлежащая компании Sibanye-Stillwater, где произошла авария, состоит из 23 уровней. Первый - на глубине до 1000 метров. Поэтому, восстановить электроснабжение удалось в пятницу, 2 февраля. В этот же день смогли лифтом извлечь всех шахтеров.

По предварительным данным медиков, состояние здоровья работников рудника удовлетворительное.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Донецкой области на частном предприятии "Шахтоуправление "Покровское" произошла вспышка метана. В результате инцидента пострадали восемь шахтеров.