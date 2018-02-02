14:33 02.02.2018 | Происшествия | Новости
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У берегов Ливии утонули более 90 мигрантов

В Средиземном море у берегов Ливии более 90 мигрантов утонули в результате крушения лодки. Об этом сообщает International Organization for Migration.

У берегов Ливии утонули более 90 мигрантов

По словам представителя Международной организации по миграции Оливии Хейден, согласно последним данным, тела 10 погибших - двух ливийцев и восьми пакистанцев - прибило к берегам Ливии.

Также известно, что двум мигрантам удалось доплыть до берега, а еще один был спасен рыбаками.

Сейчас организация работает над тем, как помочь выжившим, а также получить более подробную информацию о трагедии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан, заявил, что беженцы прибывающие в Венгрию, являются "мусульманскими захватчиками". По его словам, Венгрия не намерена принимать новых беженцев.

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