У берегов Ливии утонули более 90 мигрантов

По словам представителя Международной организации по миграции Оливии Хейден, согласно последним данным, тела 10 погибших - двух ливийцев и восьми пакистанцев - прибило к берегам Ливии.

Также известно, что двум мигрантам удалось доплыть до берега, а еще один был спасен рыбаками.

Сейчас организация работает над тем, как помочь выжившим, а также получить более подробную информацию о трагедии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан, заявил, что беженцы прибывающие в Венгрию, являются "мусульманскими захватчиками". По его словам, Венгрия не намерена принимать новых беженцев.