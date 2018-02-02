На Львовщине микроавтобус слетел с моста, водитель погиб

В результате аварии водитель машины погиб на месте. Как сообщает в пресс-служба полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло около восьми часов утра на автодороге Киев-Чоп в селе Тухолька Сколевского района.

По предварительным данным 22-летний водитель автомобиля Fiat Scudo не справился с управлением. В итоге его машина оказалась в кювете. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Пассажира автомобиля, 26-летнего жителя Сколевского района, с телесными повреждениями доставили в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в четверг утром, 1 февраля, возле станции метро "Черниговская" столкнулись несколько автомобилей. В результате столкновения автомобили раскидало по трассе на несколько десятков метров. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Броварском проспекте.