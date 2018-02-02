12:18 02.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Сепаратисты обстреляли город в Донецкой области - ФОТО

На Донбассе окупанты подвергли ночному обстрелу поселок Мироновский, в результате чего повреждены частный дом и два помещения рыбхоза. 

Сепаратисты обстреляли город в Донецкой области - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в Донецкой области. 

Как установили правоохранители, обстрел населенного пункта начался еще ночью. В связи с этим следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции проводит осмотр места происшествия и документирует последствия.

По словам сотрудников полиции, в поврежденном доме по ул. Садовая на момент обстрела в нем находились мужчина и женщина. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сейчас по даному факту открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

"По состоянию на 2 февраля ситуация в населенном пункте спокойная", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРУ-Информ", в зоне проведения антитеррористической операции боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

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