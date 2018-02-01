В Стамбуле автобус въехал в остановку, три человека погибли

В результата аварии погибли три человека. Еще пятерых с травмами скорая помощь увезла в больницу. Как сообщает Dogan News Agency, авария произошла около десяти часов утра по местному времени.

По словам очевидцев, автобус сначала врезался в другой автобус, после чего водитель не справился с управлением, и выехав на тротуар въехал в остановку. На данный момент на месте аварии работают правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ростовской области в России в среду утром, 31 января пассажирский автобус слетел на обочину. Из-за сильного гололеда водитель не справился с управлением. В результате автобус, в салоне которого был 31 пассажир, перевернулся и слетел с дороги. На месте аварии погибли четыре человека, среди которых – ребенок. Еще 13 человек пострадали.