16:17 01.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе обстреляли Lexus, ранен мужчина - ФОТО

В Одессе на улице Академика Королева в жилом массиве Таиров был обстрелян автомобиль Lexus, в результате чего ранение получил один человек. 

В Одессе обстреляли Lexus, ранен мужчина - ФОТО

Об этом сообщает Думская со ссылкой на местное управление полиции.

Как выяснили полицейские, группа злоумышленников неоднократно совершали кражи автомобилей. Поэтому, сотрудники уголовного розыска, чтобы остановить незаконную операцию приняли решение открыть огонь из травматического оружия.

Так, в результате стрельбы стражи порядка ранили одного из злоумышленников. При этом в полиции добавили, что сама перестрелка случилась на парковке возле магазина Точка в нескольких метрах от детской площадки, где в это время были мамы с детьми.

"На месте происшествия до сих пор стоит припаркованный "Лексус", на котором видны четыре пулевых отверстия. На водительском сидении находится мужчина с непроникающим ранением левого бедра. Раненый дает показания полиции. От госпитализации он отказался", – говорится в сообщении.

В данный момент задержаны два человека: раненный злоумышленние и его соучастник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники уголовного розыска полиции города Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта возле станции метро Берестейская, 29 января.

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