11:20 01.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области произошла стрельба на предприятии

На одном из предприятий в Новой Каховке 20 неизвестных проникли на территорию предприятия и устроили стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

В Херсонской области произошла стрельба на предприятии

По словам полицейских, на место происшествия выехало руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Установлено, что между группой неизвестных и охранниками предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Здоровью пострадавших ничего не угрожает их состояние удовлетворительное.

Правоохранителям удалось задержать участников конфликта, после их доставили в полицию. Возбуждены уголовные дела по статьям за хулиганство.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неподалеку от Святошинского суда в Киеве произошла стрельба, в результате которой получили травмы несколько человек.

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