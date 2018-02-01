В Херсонской области произошла стрельба на предприятии

На одном из предприятий в Новой Каховке 20 неизвестных проникли на территорию предприятия и устроили стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
По словам полицейских, на место происшествия выехало руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.
Установлено, что между группой неизвестных и охранниками предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Здоровью пострадавших ничего не угрожает их состояние удовлетворительное.
Правоохранителям удалось задержать участников конфликта, после их доставили в полицию. Возбуждены уголовные дела по статьям за хулиганство.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неподалеку от Святошинского суда в Киеве произошла стрельба, в результате которой получили травмы несколько человек.