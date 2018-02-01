В Днепре горела поликлиника - ФОТО, ВИДЕО

На момент возгорания в здании находилось около 450 человек. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, информация о пожаре поступила около часу дня.

Уже на месте спасатели установили, что горели простенки и перекрытия на общей площади 20 квадратных метров на четвертом этаже поликлинического отделения. Из помещения поликлиники до прибытия пожарных вышли все пациенты, поэтому погибших и пострадавших нет.

Спасателям удалось через два часа полностью ликвидировать возгорание силами 50 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Сейчас выяснением обстоятельств и причин пожара занимаются правоохранительные органы, - сообщили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 1 февраля, в Виноградовской общеобразовательной школе Арцизского района Одесской области прогремел взрыв. Тут по неизвестным пока причинам, взорвался тепловой котел. К счастью, от взрыва никто из детей не пострадал.