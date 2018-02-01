17:38 01.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Австрии произошел взрыв на снарядном складе

В Дессельбруне, что в федеральном кантоне Верхняя Австрия взорвался склад с боевыми снарядами. Об этом передает пресс-служба местной полиции.

В Австрии произошел взрыв на снарядном складе

В результате инцидента пострадало два человека - охрана склада. На место происшествия прибыли спасатели, пожарные бригады и саперная команда. Местных жителей попросили не приближаться к месту взрыва и порекомендовали временно оставить свои дома в радиусе двух км. Двух пострадавших удалось спасти, их доставили в местный госпиталь, сейчас они находятся под присмотром медиков, оба мужчины получили серьезные травмы и ожоги первой степени.

Территория, где находятся складские помещения перекрыта, саперы проводят работы по разминированию оставшихся снарядов.

Взрывы на складе продолжаются. По предварительной информации, в помещении возник пожар, а затем огонь быстро распространился на хранилище с боеприпасами. Причины возникновения огня устанавливаются. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на Тайване на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв.

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