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Полиция Никополя открыла дело по факту покушения на убийство депутата - ВИДЕО

Полиция города Никополь Днепропетровской области открыла уголовное дело по факту взрыва, в результате которого пострадал депутат городского совета.

Полиция Никополя открыла дело по факту покушения на убийство депутата - ВИДЕО

Правоохранители квалифицировали инцидент, как покушение на убийство. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, в гараже депутата городского совета Никополя Александра Рыбакова прогремел взрыв. Около семи часов вечера потерпевший заехал в гараж на своем автомобиле, а когда вышел из него, злоумышленник бросил внутрь две гранаты и скрылся.

Пострадавшего с множественными осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.

По информации полиции гараж принадлежит семье судьи Рыбаковой Валерии Витальевны. Он расположен возле дома по улице Трубченко, 6. В результате взрыва травмы получил муж судьи, который является депутатом городского совета. Поврежден также автомобиль Toyota Camry, который принадлежит судье, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 31 января, в городе Никополе Днепропетровской области прогремел взрыв. Тут возле гараже взорвался неизвестный предмет. В результате инцидента пострадал мужчина.

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