На Киевщине сын убил собственного отца

По предварительной информации, между отцом и сыном произошла словесная перепалка, в ходе которой 21-летний сын выхватил нож и нанес несколько ударов в область туловища и под ребра по 52-летнему мужчине. В результате тот скончался от потери крови. Сын решил скрыть последствия своего преступления и расчленил тело мужчины на куски и вывез их за пределы села. Скрыть следи помешали правоохранители, которые арестовали подозрительного молодого человека.

Позже выяснилось, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас 21-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступлении, ему грозит 15-ть лет лишения свободы колонии строгого режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Днепровском районе в одном из ресторанов Киева неизвестные зарезали 22-летнего военнослужащего-контрактника.