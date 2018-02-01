19:54 01.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100185544:roman

На Киевщине сын убил собственного отца

 В Вышгородском районе Киевской области молодой мужчина зарезал собственного отца. Об этом пресс-служба прокуратуры Киевской области.

На Киевщине сын убил собственного отца

По предварительной информации, между отцом и сыном произошла словесная перепалка, в ходе которой 21-летний сын выхватил нож и нанес несколько ударов в область туловища и под ребра по 52-летнему мужчине. В результате тот скончался от потери крови. Сын решил скрыть последствия своего преступления и расчленил тело мужчины на куски и вывез их за пределы села. Скрыть следи помешали правоохранители, которые арестовали подозрительного молодого человека.

Позже выяснилось, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Сейчас 21-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступлении, ему грозит 15-ть лет лишения свободы колонии строгого режима. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Днепровском районе в одном из ресторанов Киева неизвестные зарезали 22-летнего военнослужащего-контрактника. 

Поделиться
Читайте также:
 
Зинченко попал в пятерку лучших игроков АПЛ Италия полностью поддерживает мирный формат урегулирования ситуации на востоке Украины В Литве задержали трех российских шпионов Украинцам не нужны квоты на покупку билетов на ЧМ-2018
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив