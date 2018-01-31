12:32 31.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове горел жилой дом

Во Львове во вторник вечером, 30 января, в одной из многоэтажек произошел пожар.

Во Львове горел жилой дом

Тут загорелся мусоропровод. Спасателям пришлось эвакуировать 47 человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, информация о возгорании поступила около 23 часов. На улице Полуботка возник пожар на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

Уже через пол часа пожар был полностью ликвидирован, однако огонь успел уничтожить мусор на площади один квадратный метр и повредить облицовку мусоропровода на площади в два квадратных метра.

В результате происшествия никто не пострадал.

В то же время в ГосЧС отметили, что за прошедшие сутки спасатели осуществили 1223 выезда к местам возникновения чрезвычайных ситуаций.

Всего за прошедшие сутки, 30 января, произошло 120 пожаров, а с начала года было зафиксировано 3938.

В результате принятых мер, за сутки было спасено шесть человек, 52 здания и шесть единиц техники.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 29 января, на нефтеперерабатывающем заводе Китайской национальной нефтегазовой корпорации, расположенной на Тайване, прогремел взрыв. О пострадавших пока не сообщает. Как сообщает Reuters, взрыв произошел после пожара, который начался в результате неисправности печи.

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