В США поезд с конгрессменами столкнулся с грузовиком - ФОТО

В результате аварии один человек погиб, еще один - получил ранения. Как сообщает CNN, ссылаясь на словам конгрессмена Джона Фасо, который находился в момент аварии в третьем вагоне, поезд столкнулся с грузовиком, который перевозил мусор.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, среди законодателей и их помощников серьезных травм никто не получил.

При этом грузовик в результате аварии практически полностью разбит. В нем находилось два человека.

Точное количество пострадавших сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии вертолет упал на жилой дом в городе Ньюпорт-Бич, в результате три человека погибли, двое ранены. Вертолет врезался в одну из стен дома, при крушении также пострадало соседнее строение.