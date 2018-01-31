04:00 31.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100185377:Polishuk

В Черновцах возле остановки машина сбила трех человек - ФОТО, ВИДЕО

В Черновцах во вторник, 30 января, машина на автобусной остановке городского транспорта сбила трех человек.

В Черновцах возле остановки машина сбила трех человек - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии скорая помощь увезла одного из них в больницу. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло возле городской поликлиники №3 на улице Южно-Кольцевой.

По предварительным данным люди стояли на остановке, когда на них наехала машина. Одного из которых врачи забрали в больницу на обследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье автомобиль Оpel Тigra свернул с трассы, перевернулся и упал в реку. В результате чего погибли двое людей.

По словам полицейских, что житель села Нижняя Апша, находясь за рулем Оpel Тigra не справился с управлением авто и перевернулся в реку.

Поделиться
Читайте также:
 
На юге Марокко впервые за 50 лет выпал снег - ФОТО, ВИДЕО В среду в Украине небольшой мокрый снег и сильный ветер В Париже уровень воды в Сене снижается - ФОТО, ВИДЕО Киеврада намерена переименовать проспект Героев Сталинграда и еще 12 улиц
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив