В Черновцах возле остановки машина сбила трех человек - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии скорая помощь увезла одного из них в больницу. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло возле городской поликлиники №3 на улице Южно-Кольцевой.

По предварительным данным люди стояли на остановке, когда на них наехала машина. Одного из которых врачи забрали в больницу на обследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье автомобиль Оpel Тigra свернул с трассы, перевернулся и упал в реку. В результате чего погибли двое людей.

По словам полицейских, что житель села Нижняя Апша, находясь за рулем Оpel Тigra не справился с управлением авто и перевернулся в реку.