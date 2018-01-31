В Черновцах едва не повторилась харьковская трагедия - ФОТО

Об этом сообщает 0372.ua.

Как отмечается, авария случилась неподалеку поликлиники №3. По словам очевидцев произошедшего, автомобиль заехал на тротуар, после чего задел несколько человек и остановился у самых ворот медицинского учреждения.

"Больше всего пострадала женщина, работница медучреждения, ее скорая помощь сразу же госпитализировала", - отметили свидетели ДТП.

По словам директора Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Еленева, у пострадавшей — подозрение на сотрясение головного мозга.

При этом сотрудники полици подчеркнули, что транспортное средство протаранило трос, который ограждал территорию городской поликлиники. Также полицейские убеждены, что именно этот трос спас несколько жизней. Ведь на остановке возле поликлиники в это время обычно много людей.

В настоящее время все детали ДТП выясняют следователи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, возле станции метро "Университет" образовалась большая пробка из-за серьезного ДТП с опрокидыванием автомобиля.